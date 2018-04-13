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Amasya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı 1 ölü 2 yaralı

Amasya'da meydana gelen kazada otomobil ile motosiklet çarpıştı. Olayda, 1 kişi hayatını kaybederken, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

DHA | 13.04.2018 - 02:28..
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Amasya'nın Tugay Kavşağı'nda meydana gelen kazada, 18 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken, arkasındaki arkadaşı Abdullah Berat A. ve otomobil sürücüsü yaralandı.

Amasya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı 1 ölü 2 yaralı


MOTORDAN SAVRULAN GENCİN DURUMU AĞIR

33 yaşındaki Ali Osman K., yönetimindeki 05 AE 244 plakalı otomobil akaryakıt istasyonundan çıkarak karşı tarafta bulunan Tugay istikametine geçmek istediği sırada karşı yönden gelen Abdullah Berat A., yönetimindeki 05 NC 479 plakalı motosikletle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosikletin sürücüsü ve arkasında bulunan Furkan Mustafa K., (19) yola savruldu. Motosiklet sürücüsü Abdullah Berat A. hayatını kaybetti. Yaralanan Furkan Mustafa K. ile otomobilin sürücüsü Osman K. ise  ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Furkan Mustafa K.’nın, durumunun ağır olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Amasya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı 1 ölü 2 yaralı VİDEO

Amasya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı 1 ölü 2 yaralı

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