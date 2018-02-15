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Amasya'da yolcu otobüsü kaza yaptı: 1 ölü 4 yaralı

Amasya'nın Suluova ilçesinde yolcu otobüsü ile minibüsün çarpışması sonucu bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

AA | 15.02.2018 - 05:08..
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Ağrı-İstanbul seferi yapan 52 yaşındaki Mustafa Doğan'ın idaresindeki yolcu otobüsü ve bir minibüs çarpıştı. Meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı.

Amasya'da yolcu otobüsü kaza yaptı: 1 ölü 4 yaralı

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada, ters şeritte ilerlediği belirtilen minibüsün sürücüsü Ahmet Gümüş, olay yerinde hayatını kaybetti. Otobüs şoförü Mustafa Doğan ile bu araçtaki kişilerden Nihat Ibık, Şafak Işık ve Fehmi Çelik ise yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince Suluova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Otobüsteki diğer yolcular ise başka bir araçla İstanbul'a gönderildi.

Kısa süre trafiğe kapatılan yol, kazaya karışan araçların kaldırılması ve temizlik çalışmasının ardından tekrar ulaşıma açıldı.

Amasya'da yolcu otobüsü kaza yaptı: 1 ölü 4 yaralı

Amasya'da yolcu otobüsü kaza yaptı: 1 ölü 4 yaralı

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