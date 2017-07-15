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Amasya’da yolcu otobüsünü gelin arabası yaptılar

Amasya’da evlenecek olan bir çift, düğün salonuna gelin arabası olarak süsledikleri yolcu otobüsü ile gitti.

15.07.2017 - 09:59
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Amasya’da yaşayan ve şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan özel bir firmanın hem ortağı olan hem de şoförlüğünü yapan Aslan Arpa, Melike Acar ile hayatını birleştireceği gün çocukluk hayali olan yolcu otobüsünü gelin arabası yaptı.

KONVOYDA OTOBÜS VE TIRLAR VARDI

Damat Aslan Arpa süslediği otobüsle evinden aldığı gelini hostes koltuğuna oturttu ve il merkezinde tur attıktan sonra düğün salonuna gitti. Damadın arkadaşları da otobüs ve TIR'larla konvoya katılınca ilginç görüntüler oluştu.

Amasya’da yolcu otobüsünü gelin arabası yaptılar

"EN MUTLU GÜNÜMDE DE OTOBÜSÜMDEN AYRILMADIM"

Damat Aslan Arpa, en mutlu gününde de otobüsünden ayrılmadığını söyledi. Arpa otobüsün üzerine Güblüceyi senin için sevdim. İşimi de eşimi de çok seviyorum şeklinde yazılar yazdırdı. Arpa, “Otobüsü gelin arabası yapmayı çocukluğumdan bu yana hayal ediyordum. İyi bir şey yaptığımı düşünüyorum. Bu hayalimi gerçekleştirmek beni fazlasıyla motive etti" dedi. Gelin Melike Acar da mutlu olduğunu belirterek, "evleneceğim insan bunu tercih ettiği için mutluyum. Çok güzel bir duygu" ifadelerini kullandı.

Amasya’da yolcu otobüsünü gelin arabası yaptılar

Amasya’da yolcu otobüsünü gelin arabası yaptılar

Amasya’da yolcu otobüsünü gelin arabası yaptılar

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