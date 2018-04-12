Amasya'da Yeşilırmak'ın kıyısındaki yolda zikzak çizerek ilerleyen sürücü ırmağa uçtu. 19 yaşındaki sürücü ve 17 yaşındaki arkadaşı çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

ARAÇTAKİ GENÇLERİ ÇEVREDEKİ SİVİLLER KURTARDI

Sulara gömülen otomobilin üstüne çıkmayı başaran sürücü ile arkadaşı B.Ş.’yi çevreden yetişen vatandaşlar ip sarkıtarak kurtardı. Ellerinden yaralanan İsmail Emir K. ve B.Ş., ilk müdahalenin ardından ambulansla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Sürücünün dedesine ait olduğu öğrenilen araç ise vinçle ırmaktan çıkarıldı.

Hızla ilerlediği izlerden toprak yolda görülen aracın sileceklerinin de halen çalıştığı görüldü. Kurtarma çalışmasına Amasya Belediyesi itfaiye ekipleri de katıldı.

Amasya'da zikzak yapan sürücü Yeşilırmak'a uçtu VİDEO