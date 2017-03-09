Amasya'nın polis köpekleri çocukların sevgilisi oldu

Amasya'da 10 bin sürücü ve yaya ile 5 bin öğrenciye trafik kuralları konusunda bilgilendirme çalışmasının amaçlandığı proje kapsamında Ziyaret TOKİ İlkokulunda trafik ekiplerinden eğitim alan öğrenciler okul bahçesine geçtiklerinde suçluların korkulu rüyası olan narkotik köpeği ‘Atak’ ve bomba imha köpeği ‘Rota’ ile karşı karşıya kaldılar.

KÖPEKLERE BÜYÜK İLGİ

Eğitmenlerinin talimatlarını eksiksiz yerine getirip yetenekleriyle göz dolduran ‘Atak’ ile ‘Rota’ya öğrenciler büyük ilgi gösterdi. Jandarma motosikletli asayiş timlerinin kullandığı motosikletlere de binen öğrencilere hediye olarak çeşitli eğitim materyalleri dağıtıldı.

"ÖĞRENCİLERİMİZ BİLİNÇLENDİRİLMELİ"

Programın trafik kurallarını öğrenen öğrencilerinin güvenlik güçlerini daha çok sevmelerini de sağladığını belirten Ziyaret TOKİ İlkokulu Müdürü Hüsamettin Aydın, “Korkuya dayalı değil, sevgiye dayalı bir medeniyet kurmak için öğrencilerimiz bilinçlendirildi. Vatanına, milletine, ordusuna, büyüklerine güvenen gençler bu eğitimlerle ortaya çıkıyor. Güvenin sağlanması, sevgiyi, saygıyı, huzuru da birlikte getiriyor.” dedi.