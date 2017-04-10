Amatör evet klibi 1.2 milyon kez izlendi

Aydın Gençlik Platformu Genel Başkanı Muhammed Talha Enis'in 16 Nisan'da yapılacak halk oylaması kapsamında "evet" kampanyası için bestelediği şarkıya hazırladığı klip, sosyal medyada yaklaşık 1 milyon 200 bin kez izlendi.

DARBE ŞARTLARINDA YAPILAN ANAYASA

Aydın Gençlik Platformu Genel Başkanı Enis, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, şarkısının bu kadar çok beğenilmesinden memnuniyet duyduğunu belirtti. Enis, son zamanlarda tartışılan yeni anayasa ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi konusunda platform olarak çalışma yaptıklarını anlatarak, darbe şartlarında yapılmış bir anayasanın ülke gençlerinin önünü tıkadığını ve gençlere hiçbir şans vermediğinin farkında olduklarını dile getirdi.

Aydın Gençlik EVET Klibi İZLE

"15 TEMMUZ'DA KARARLI BİR MİLLET VARDI"

Gençlerin kalemlerinin 12 Eylül darbesinde kırıldığını aktaran Enis, "Gençlerin, ellerine silahlar verilerek, zindanlara atılarak, idam ettirilerek önünün kesildiğini ve bütün siyasi ve STK'lara olan bağlılıklarını da çürüttüğünü gördük. Anneler çocuklarını üniversiteye gönderdiklerinde, 'aman oğlum sağa, sola meyil etme derslerini yap dön' diye telkinlerde bulunurlardı. Biz bu konularda birçok etkinlikler düzenledik, fikirlerimizi beyan ettik. Birçok aydınımızı gençlerle buluşturduk. Ancak, 15 Temmuz hain darbe girişimine şahit olduk. O gece hain darbecilere geçit vermeyen kararlı bir millet inançlı bir gençlik vardı sokakta. Bu cennet vatan için 246 canımız hiç düşünmeden şehit düştü. Ben bu vesileyle hepsini bir kez daha minnetle anıyorum." diye konuştu.

Enis, Aydın Gençlik Platformu olarak yeni anayasa konusunda fikirlerini beyan ettiklerini ifade ederek, değişecek olan maddeler arasında bu ülkenin yarınları olan gençlere önem verilmesini istediklerini anlattı.

DUYGULARIMIZI ŞARKIYLA DİLE GETİRDİK"

Enis, 18 yaşın tartışılmasını hiçbir şekilde doğru bulmadıklarını vurgulayarak, kendilerinin bu girişimin, gençlere verilen bir değer ve iltifat olduğunun altını çizdi.

"Marifet iltifata tabidir" diyen Enis, hükümetin bu iltifatına karşılık, gençlerin de marifet göstereceğini belirtti. Enis, 14-15 yaşındaki gençlerin, "18 yaşında ben bir milletvekili olabilirim" şuuruyla olgunlaşacağını vurgulayarak, neden 'evet' dediğimizi, duygularımızı ve bu vatana olan sevdamızı bir şarkı ile anlatmaya çalıştık." dedi.