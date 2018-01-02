İstanbul'da Fatih Mimar Sinan Stadı’nda cumartesi karşılaşmaya çıkan Çapaspor ile Arnavutköy Belediye Spor arasında gerçekleşen müsabaka sonrası yumruk ve tekmeler havada uçuştu.





EV SAHİBİ KAZANINCA OLAY ÇIKTI

Ev sahibi Çapaspor’un 2-1 kazandığı maçın ardından futbolcular arasında sözlü olarak başlayan tartışma bir anda tekme tokat kavgaya dönüştü. Kazanan kulübün oyuncuları galibiyete sevinirken saha bir anda savaş alanına döndü.

Amatör maç sonrası futbolcular tekme tokat kavga etti VİDEO

SEYİRCİLER DE KAVGAYA KARIŞTI

Birbirine vurmaya başlayan oyunculara tribünden atlayan seyirciler de katılınca sahada istenmeyen görüntüler meydana geldi. Yeşil sahalara yakışmayan olayda birçok kişi futbolcuları yatıştırmak istedi ancak başarılı olamadı. Araya giren vatandaşların uzun uğraşları sonucu her iki takımın oyuncuları da güçlükle birbirinden ayrıldı.