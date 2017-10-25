taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
107.757
USD
3,7326
EURO
4,3959
ALTIN
152,68
PETR
58,3300

Amazon bir çifte yanlışlıkla 30 kilo esrar gönderdi

Online alışveriş sitesi Amazon, ABD'de Orlando’lu bir çifte yaklaşık 30 kilo esrar gönderdi, çift polise bildirdi.

25.10.2017 - 14:35
  1. Haberler
  2. Dünya

3

Siteden plastik koruma deposu sipariş eden çift, siparişleri geldiğinde depoların alışılmadık derecede ağır olduğunu fark etti. Kutuları açtıklarında içinden keskin bir koku geldiğini fark ettiler.

KORKUDAN UYUYAMADILAR

Daha yakından incelediklerinde ise; içinde esrar olduğunu görüp, Orlando polisine haber verdiler. Çift, kaçakçıların onları bulup hesap sormasından korktuğu için günlerce uyuyamadıklarını söyledi.

Amazon bir çifte yanlışlıkla 30 kilo esrar gönderdi

AMAZON 150 DOLARLIK HEDİYE ÇEKİ GÖNDERDİ

Bu olayın üstüne Amazon, onlara 150 dolarlık hediye çeki gönderdi. Fakat çift tatmin olmadı ve Amazon'un onlardan özür dilemediğini, aynı zamanda müşterinin güvenliğini düşünmediklerini ve olayın daha kötüye gidebileceğini söyledi.

POLİS SORUŞTURMAYI SÜRDÜRÜYOR

Orlando'da polis soruşturmayı sürdürüyor. Amazon yetkilileri ise polis ile işbirliği yapmaya hazır olduklarını söyledi.

İlginizi Çekebilir
İspanya Başbakanı'ndan Katalonya ekonomisi açıklaması
İspanya Başbakanı Manuel Rajoy bugün parlamentoda yaptığı konuşmada Katalonya'nın ekonomisine dikkat edeceklerini belirtti.
Avrupa Parlamentosu'nda cinsel taciz oturumu
Avrupa parlamentosu dün acil koduyla aldığı cinsel taciz oturumu kararını uyguladı. Oturum Strazburg'da bulunan parlamentoda gerçekleşti.
Birleşik Krallık'ta aşırıcılıkla mücadelede yeni dönem
Birleşik Krallık genelinde aşırıcılık ile mücadele kapsamında 'cadı avı' uygulamalarına başlanması öneriliyor.
Rusya Devlet Sözcüsü'nden Türkiye açıklaması
Rusya Devlet Başkanlığı sözücüsü Dmitri Peskov Türkiye'nin Suriye konusunda Rusya ile koordineli olarak çalıştığını belirtti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Trump'a Rusya bayraklı protesto

Trump'a Rusya bayraklı protesto

47
Meral Akşener'in partisinin adı: İyi Parti

Meral Akşener'in partisinin adı: İyi Parti

487
Atillaş Taş: Beni cezaevine atanlara teşekkür ediyorum

Atillaş Taş: Beni cezaevine atanlara teşekkür ediyorum

121
Terör sözcüsü Amberin Zaman

Terör sözcüsü Amberin Zaman

130
Barzani referandumu dondurdu

Barzani referandumu dondurdu

138
Kamuda F klavye dönemi

Kamuda F klavye dönemi

277
Almanya'dan gelen yolculara köpekli arama

Almanya'dan gelen yolculara köpekli arama

144
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM