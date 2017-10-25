Amazon bir çifte yanlışlıkla 30 kilo esrar gönderdi

Siteden plastik koruma deposu sipariş eden çift, siparişleri geldiğinde depoların alışılmadık derecede ağır olduğunu fark etti. Kutuları açtıklarında içinden keskin bir koku geldiğini fark ettiler.

KORKUDAN UYUYAMADILAR

Daha yakından incelediklerinde ise; içinde esrar olduğunu görüp, Orlando polisine haber verdiler. Çift, kaçakçıların onları bulup hesap sormasından korktuğu için günlerce uyuyamadıklarını söyledi.

AMAZON 150 DOLARLIK HEDİYE ÇEKİ GÖNDERDİ

Bu olayın üstüne Amazon, onlara 150 dolarlık hediye çeki gönderdi. Fakat çift tatmin olmadı ve Amazon'un onlardan özür dilemediğini, aynı zamanda müşterinin güvenliğini düşünmediklerini ve olayın daha kötüye gidebileceğini söyledi.

POLİS SORUŞTURMAYI SÜRDÜRÜYOR

Orlando'da polis soruşturmayı sürdürüyor. Amazon yetkilileri ise polis ile işbirliği yapmaya hazır olduklarını söyledi.