Amazon, çalışanlarını kelepçeleyecek

Değeri 151 milyar dolar olan Amazon, patentini aldığı elektronik bileklikle çalışanlarının mesai içerisindeki hareketlerini takip ederek iş verimliliklerini ölçmeyi hedefliyor.

ELEKTRONİK KELEPÇE

Amazon, henüz kullanıma başlamadan tepkiyle karşılanan ve elektronik kelepçe olarak adlandırılan bilekliklerin, çalışanlar tarafından mesai boyunca takılmasını isteyecek.

TUVALETTE NE KALDIKLARI RAPORLANACAK

Çalışanları saniye saniye takip edebilecek olan elektronik bileklikler, çalışanların ne kadar mola verdiklerini ne kadar çalıştıklarını raporlayabilecek.



Bileklik aracılığı ile el hareketleri kontrol edilecek olan Amazon çalışanlarının, 1 saatte 100 ürünü paketlemesi isteniyor.

"KOLAYLIK SAĞLAMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Bilekliklerin çalışanları takip etmek için değil, işlerini kolaylaştırmak için tasarlandığını savunan Amazon yetkilileri, paketlenen ürünleri de takip ederek yanlış ürün kargolanmasını da engellemek istediklerini söylüyor.

İNSAN HAKLARI İHLALİ SÖZ KONUSU OLABİLİR

Ne zaman kullanılmaya başlanacağı belli olmayan bileklikler ABD'li şirketi, insan hakları ihlali suçlamasıyla karşı karşıya getirebilir. Nitekim, benzer uygulamalar yürüten şirketlerin mevcut durumu bu şekilde.