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Amazon, İtalya’ya 100 milyon euro ödeyecek

ABD'li e-ticaret devi Amazon’un, 2011-2015 dönemine ilişkin İtalyan vergi dairesi Agenzia delle Entrate’ye 100 milyon euro ödeyeceği bildirildi.

AA | 16.12.2017 - 09:57..
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fs

İtalyan basınındaki haberlere göre, Milano Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda, İtalyan mali polisinin bir süredir incelemeye aldığı Amazon’un 2011-2015 yılları arasında ülkede yürüttüğü faaliyetler ve buna yönelik vergi ödemelerindeki uyuşmazlıkları çözmek için İtalyan vergi dairesiyle anlaşmaya vardığı belirtildi.

İTALYA'YA 100 MİLYON EURO ÖDEYECEK

Amazon'un açıkladığı ve Agenzia delle Entrate'nin teyit ettiği anlaşmaya göre, şirket İtalya’ya 100 milyon euro ödemeyi kabul etti.

Söz konusu meblağın, "Amazon EU Srl." ve "Amazon İtalya Servis Srl." şirketlerinin faaliyetleri ve vergi yükümlülükleriyle ilgili olduğu kaydedildi.

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