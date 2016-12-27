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Amazon Noel tatilinde 1 milyar ürün sattı

Perakende satış devi Amazon, dünya çapında Noel tatili döneminde 1 milyardan fazla sayıda ürün satarak rekora imza attı.

DHA | 27.12.2016 - 22:29
  1. Haberler
  2. Ekonomi

ABD’nin Seattle merkezli perakende satış şirketi, Noel tatili sırasında tüm dünyada ürün satış adedini 1 milyarın üstüne çıkardı. 1 Kasım ile 19 Aralık arasındaki Tatil Sezonu olarak değerlendirilen zaman diliminde şirket, geçen senenin beş katı satış rakamına ulaştı.

Amazon’un çıkarmış olduğu Echo adlı sesli komut ve bluetooth destekli ‘akıllı hoparlörün’ de satış adedinde önemli pay sahibi olduğu belirtildi. Echo Dot’un Amazon’dan en çok sipariş edilen hediye olduğu açıklanırken, Amazon CEO’su Jeff Wilke, geçen senenin tatil sezonunun dokuz katı daha fazla satan ürünün stoklarını yetiştirmekte güçlük çektiklerini söyledi. Echo haricinde, sıcak içecek hazırlama makinesi Keurig K-Cup, sanat gerçeklik cihazı Samsung Gear VR ve Nintendo’nun Pokemon Sun ve Pokemon Moon video oyunları en çok satılan ürünler arasında yer aldı.

Son dakika müşterilerinin alışverişleriyle özellikle arttığı bildirilen satış rakamının %72’si mobil cihazlardan yapılan işlemlerle gerçekleşti.

 


Amazon Noel tatilinde 1 milyar ürün sattı

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