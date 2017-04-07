Ambarlı Limanı'nda 18 milyon hap ele geçirildi

Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Ambarlı Limanı'na gelen bir konteynerde yaptıkları aramada uyuşturucu etkisi de olduğu belirtilen 18 milyon 450 bin adet gümrük kaçağı hap ele geçirdi.

HAPLAR TUNUS'A GİDİYORDU

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Hindistan'dan Tunus'a gitmek üzere Ambarlı Limanına gelen, nihai varış ülkesi Libya olan buzdolabı taşıyan konteyner, risk analizi kapsamında X-Ray taramasına sevk edildi. Taramada şüpheli yoğunluk görülmesi üzerine yapılan detaylı aramada, buzdolabı kolilerinin arkasına gizlenmiş 369 kolide 18 milyon 450 bin adet Tramadol cinsi ağrı kesici hap ele geçirildi. Uyuşturucu etkisi de olduğu belirtilen hapların piyasa değerinin yaklaşık 11 milyon 70 bin lira olduğu bildirildi.

"SON SİSTEM ARAÇLARLA TAKİP EDİYORUZ"

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'nin görüşlerine de yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Gümrüklerde kaçakçılıkla mücadeleye çok önem veriyoruz. Bu kapsamda uyuşturucu ve kaçak sigara konusunda gümrük kapılarında her türlü teknolojik cihazları kullanıyoruz ve son sistem araçlarla takip yapıyoruz."