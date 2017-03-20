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Amberin Zaman evet diyen seçmene koyun dedi

Evet oyu kullananlara yapılan aşağılamalarda 'koyun' hakareti ne zaman kullanılacak diye bekliyorduk ki Amberin Zaman merakımızı giderdi.

20.03.2017 - 11:46
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Amberin Zaman evet diyen seçmene koyun dedi

Başbakan Binali Yıldırım önceki gün baba ocağı Erzincan'daki Kayı köyünde, yürüyüş yaparken karşılaştığı kuzu ve koyunlarla fotoğraf çektirmişti.

T24 adlı, terör seviciliğini ayyuka çıkaran haber sitesi; yapılan bir seçim anketinden çıkan "AK Parti yüzde 52" sonucunu, Başbakan Yıldırım'ın kuzuları sevdiği fotoğrafla haberleştirdi.

AK PARTİ SEÇMENİNE 'KOYUN' DEMEK ALIŞKANLIK OLDU

Dikkatli olan okur ilk bakışta anlar; Binali Yıldırım'ın sevdiği kuzulara alenen "AK Parti seçmeni" muamelesi yapılıyor bu haberde, yani seçmene 'koyun' deniyor.

AMBERİN ZAMAN HAKARET ETTİ

Amberin Zaman adlı terör örgütünün gazetecisi de bu haberi Twitter'da paylaşarak yorum yapıyor: Sayın Başbakan sanki kendi durumunu resmetmiş.

Amberin Zaman evet diyen seçmene koyun dedi

Amberin Zaman evet diyen seçmene koyun dedi

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