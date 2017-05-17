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Amberin Zaman HDP'li arkadaşına üzüldü

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği önünde Türklere saldıranlar arasında HDP'li Lusine Usuyan da vardı.

17.05.2017 - 20:42
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Amberin Zaman HDP'li arkadaşına üzüldü

ABD'de, Türk Büyükelçiliği önünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görmeye gelen Türklere saldıran PKK'lılara, Cumhurbaşkanlığı korumaları müdahale etti.

HDP'Lİ ARKADAŞINA ÜZÜLDÜ

PKK'lıların saldırısı sonrası olaya müdahale eden korumalar, terör yandaşlarını bölgeden uzaklaştırdı. Korumaların müdahalesinden rahatsız olan PKK sevdalısı gazeteci Amberin Zaman ise müdahaleye tepki gösterdi.

Amberin Zaman HDP'li arkadaşına üzüldü

ABD'de PKK yandaşlarına meydan dayağı VİDEO

DAYAK YİYENLER ARASINDA HDP'Lİ USUYAN DA VAR

Amberin Zaman Twitter'dan attığı mesajında dayak yiyenler arasında HDP Washington temsiciliğinde dostu olan Lusine Usuyan da olduğunu söyledi.

Amberin Zaman HDP'li arkadaşına üzüldü

Amberin Zaman Washington Post'ta Türkiye'ye kin kustu haberi

Amberin Zaman HDP'li arkadaşına üzüldü

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