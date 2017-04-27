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Amberin Zaman Türkiye'nin operasyonlarından rahatsız

Türkiye'nin Sincar'da PKK hedeflerini vurmasıyla ilgili bir yazı kaleme alan Amberin Zaman, bölgede karışıklığın arttığını ifade etti.

27.04.2017 - 12:22
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Amberin Zaman Türkiye'nin operasyonlarından rahatsız

Terör örgütü PKK'ya karşı düzenlenen operasyonlardan sonra yazılarıyla örgütü aklamaya çalışan Amberin Zaman, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait jetlerin Sincar'da PKK hedeflerini bombalamasını değerlendirdi.

TÜRKİYE VURDU, KARIŞIKLIK ARTTI

Konuyu Al Monitor'deki köşesine taşıyan Amberin Zaman, Türkiye'nin düzenlediği operasyonun bölgedeki karışıklığın artmasına neden olduğuna işaret etti.

Yazısında; terör örgütü PYD'nin sözcülerinin açıklamalarına yer veren Zaman, Türkiye'nin hukuk ihlalleri yaptığını yazdı.

WHATSAPP'TAN KONUŞTULAR

WhatsApp üzerinden YPG'nin sözde komutanıyla yapılan konuşmayı da yazısına taşıyan Amberin Zaman; örgütün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik eden ABD Başkanı Donald Trump'a tepkili olduğunu belirtti.

TRUMP ARAMASAYDI...

YPG'nin sözde komutanına göre; Erdoğan, Trump'tan tebrik telefonu almasaydı bu operasyonu düzenlemezdi.

Amberin Zaman'dan tepki çeken Nice tweet'i haberi

Amberin Zaman Türkiye'nin operasyonlarından rahatsız

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