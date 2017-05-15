Amberin Zaman Washington Post'ta Türkiye'ye kin kustu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump'la görüşmesi öncesi The Washington Post'ta Amberin Zaman imzalı bir yazı yayınlandı. İlginçtir ki yazıda, Türkiye'de gazetecilik yapan bir kişi tarafından değil sanki bir terör örgütü liderinin ifadeleri var gibiydi.

TÜRKİYE DÜŞMANI İFADELERİ, 'GERÇEKLER' DİYE PAZARLIYOR

Amberin Zaman, ABD'nin Erdoğan'ı aşırı oranda şımarttığına(!) değindi, Trump'ın Erdoğan'a fazla yüz vermemesi(!) gerektiğinin altını çizdi ve YPG'ye silah verilmesine kesinlikle devam edilmesi gerektiğini vurguladı. İşte o yazıdan bazı bölümler:

"ABD ERDOĞAN'I ŞIMARTTI"

Trump, Erdoğan’a mecbur kalmamalıdır.

Birleşik Devletler; on binlerce vatandaşını hapse atan, medyayı susturan ve Türkiye’nin demokratik kurumlarının altını oyan Türkiye’nin despot liderini çok uzun zaman şımarttı.

"BEYAZ SARAY'A DAVET ETMEK BÜYÜK HATAYDI"

Hileyle lekelenen ve kendisine kontrolsüz yetkiler veren bir referandumu 17 Nisan’da kıl payı kazanmasından yalnızca birkaç gün sonra, Erdoğan’ı Beyaz Saray’a davet etmek büyük bir hataydı.

"TÜRKİYE ABD ASKERLERİNİ TEHLİKEYE ATTI"

Bir hafta sonra, ABD’nin uyarılarını görmezden geldi ve Suriye’nin kuzeyinde YPG hedeflerini bombalayarak 25 savaşçısını öldürdü ve yalnızca altı mil uzaklıktaki ABD Özel Harekât Güçlerinin hayatlarını tehlikeye attı.

"IŞİD TÜRKİYE SAYESİNDE BÜYÜDÜ"

Ayrıca Türk lidere, cihatçı savaşçıların Suriye’ye girip çıkmasına olanak vererek IŞİD’in halifelik ilan edecek kadar büyümesine yardım edenin, Türkiye’nin gevşek sınır politikaları olduğunu da hatırlatabilir.

"PKK TÜRKİYE'YE KARŞI HAKLI"

PKK’nın ortaya çıkışı ve gücünü sürdürmesi, Türkiye’nin tahmini 16 milyon Kürt’e adil bir şekilde davranmayı inatla reddetmesinin bir sonucudur. Bu sorun, artık Türkiye’nin sınırlarının ötesine taştı.