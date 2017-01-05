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Amberin Zaman'ın basın kartı iptal edildi

Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, Amberin Zaman'ın halkı kin ve düşmanlığa sevk ederek kutuplaşmaya neden olduğunu belirtti..

İHA | 05.01.2017 - 12:28
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Amberin Zaman'ın basın kartı iptal edildi

Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, Türkiye aleyhine yazılar kaleme aldığı gerekçesiyle Amberin Zaman'ın basın kartını iptal etti.

Açıklamada ayrıca, Amberin Zaman'ın yazılarıyla halkı kin ve düşmanlığa sevk ederek kutuplaşmaya neden olduğu belirtildi..

"MİLLİ GÜVENLİK POLİTİKASI GEREĞİ BASIN KARTI İPTALE DİLDİ"

Açıklamada ayrıca şöyle denildi: "Ortaköy’deki terör saldırısı sonrası sosyal medyadan ’IŞİD karşısındaki en etkili güç Suriyeli Kürtler ister hain diyebilirsiniz ne isterseniz diyebilirsiniz ama gerçek bu. YPG ve SDG’nin IŞİD’e karşı en etkin güç olduğu için ABD işbirliğini onlarla yapıyor ama bunu söyleyince hain sayılıyorsun. IŞİD’e karşı en etkin güç olan YPG ve SDG’ye saldırmaya devam edilecek mi acaba?’ paylaşımıyla terör örgütüne yönelik sempatisini açıkça ortaya koyduğu belirtilen Zaman’ın ’gerçek dışı değerlendirmelerde bulunarak Türkiye aleyhtarı propaganda yaptığı, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara sempatisi ve desteğinin tespit edilmesi nedeniyle milli güvenlik politikası gereği basın kartı iptal edilmiştir"

Amberin Zaman'ın basın kartı iptal edildi

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