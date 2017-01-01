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Amberin Zaman'ın PKK hayranlığı

Amberin Zaman, Ortaköy'deki kanlı terör saldırısından sonra terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantılarına vurgu yaptı.

Haber Merkezi | 01.01.2017 - 09:54
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Amberin Zaman'ın PKK hayranlığı

Türkiye, Ortaköy'de düzenlenen terör saldırısının sarsıntısıyla 2017'ye girdi. Ortaköy'de düzenlenen hain terör saldırısında 39 kişi hayatını kaybederken 65 kişi de yaralandı.

IŞİD'İ LANETLEYİP PKK'YA ÖVGÜ DİZİYOR

Yaralıların tedavisi devam ederken olayla ilgili geniş çapta soruşturma başlatıldı. Hastane önlerinde acı bekleyişler sürerken gazeteci Amberin Zaman'dan tepki çeken tweet'ler art arda geldi.

Fransa'nın Nice şehrinde yaşanan terör saldırısından sonra da terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantılarının önemine vurgu yapan Amberin Zaman, Ortaköy saldırısından sonra da aynı örgütleri işaret etti.

"HAİN DİYEBİLİRSİNİZ"

PKK'nın Suriye'deki uzantılarının IŞİD'e karşı en etkin güç olduğunu savunan Zaman, "Hain diyebilirsiniz ama gerçek bu" dedi.

Amberin Zaman'ın PKK hayranlığı

Amberin Zaman'ın eski tweet'i;

Amberin Zaman'ın PKK hayranlığı

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