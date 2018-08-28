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Ambulans dama düştü

Kayseri'de, sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu ambulans, yolun altındaki evin damına düştü.

DHA | 28.08.2018 - 13:15..
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Sağlık Bakanlığı ekipleri, 38 RC 223 plakalı evde sağlık hizmetleri ambulansı ile Kayseri'nin Hacılar ilçesi Aşağı Mahalle Ören Caddesi'nde bir hastayı kontrole gitti.

Ambulans dama düştü

Ambulans sürücüsü iddiaya göre, el frenini çekmeyerek aracı park edip, görevlilerle birlikte ayrıldı. Sürücü ve sağlık ekibi hastanın yanındayken, ambulans hareket ederek yolun altındaki evin damına düştü.

EVDE KİMSE YOKTU

Yan düşen ambulansta büyük hasar oluştu. Ambulansta ve evde kimsenin bulunmadığı, ölen ve yaralanan olmadığı belirtildi.

Ambulans dama düştü

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