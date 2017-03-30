Ambulans helikopter Suriyeli minik Ravan için havalandı

Orhangazi’de yaşayan Suriyeli ailenin kızı Ravan Al Hama Al Shikho yüksek ateş nedeniyle Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

HELİKOPTERLE SEVK EDİLDİ

Burada ilk müdahalesi yapılan ve havale geçirdiği belirlenen Suriyeli Ravan’ın durumunun kritik olması üzerine Bursa’ya sevk edilmesi kararlaştırıldı. Orhangazi ilçe stadyumuna inen ambulans helikoptere taşınan minik Ravan, buradan Bursa’ya sevk edildi.

Muradiye Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Servisi’nde tedavi altına alınan Ravan’ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.









