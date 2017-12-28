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Ambulans ile yolcu otobüsü çarpıştı: 6 yaralı

Şanlıurfa'dan Adana'ya hasta taşıyan ambulans ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

İHA | 28.12.2017 - 22:08..
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Adana'ya hasta sevk edilirken yolcu otobüsü ile ambulans çarpıştı. Meydana gelen kazada, 3’ü sağlık personeli, 1’i polis 6 kişi yaralandı.

AMBULANS DİREĞE ÇARPARAK DURABİLDİ

Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi Reşit Direkli Bulvarı üzerinde yaşandı. Psikolojik sıkıntıları olduğu iddia edilen M.A. adlı şahsı Adana’ya sevk eden Halil Ç. yönetimindeki ambulans ile Diyarbakır’a yolcu taşıyan Raydin B. yönetimindeki 33 SR 157 plakalı şehirlerarası otobüs çarpıştı. Kazada ambulans, yol kenarındaki elektrik direğine çarparak durabildi.

Ambulans ile yolcu otobüsü çarpıştı: 6 yaralı

Ambulans sürücüsü Halil Ç., sağlık personelleri Mehmet Davut Satıcı, Demet Kara ve sevki yapılan M.A. ile babası Mahmut A. ve hastaya refakat eden polis memuru Şemsettin P.’nin yaralandığı kazanın ardından bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralı meslektaşları ile diğer yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine götürdü. Burada tedavi altına alınan yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazadan yara almadan kurtulan yolcular ise çağrılan başka bir otobüsle Diyarbakır’a gönderildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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