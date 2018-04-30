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İzmir'de bir ambulans tıra çarptı: 1 ölü

İzmir’de, bir tıra arkadan çarparak hurdaya dönen ambulansta bulunan 1 sağlık personeli hayatını kaybederken, 2 sağlık personeli yaralandı.

İHA | 30.04.2018 - 08:39..
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Aliağa ilçesinde bugün saat 05.00 sıralarında, Hazal Meral idaresindeki ambulans İzmir-Çanakkale Yolu Çaltı Dere Mahallesi çıkışında, İzmir yönünden Bergama istikametine seyir halindeyken aynı yönde ilerleyen Fahri A. idaresindeki tıra arkadan çarptı.

İzmir'de bir ambulans tıra çarptı: 1 ölü

Çarpışmanın etkisiyle ambulans hurdaya dönerken, içerisinde bulunan sağlık personeli Hazal Meral (ATT), Sema Öksüz (ATT) ve Esma Başkurt (Paramedik) yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye intikal eden sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Ardından ambulansa alınan yaralılardan Hazal Meral ve Sema Öksüz Çiğli Bölge Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

İzmir'de bir ambulans tıra çarptı: 1 ölü

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Öte yandan, kazada ağır yaralanan Esma Başkurt ise Aliağa Devlet Hastanesine sevk edildiği sırada yaşam mücadelesini kaybetti.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, tır şoförü Fahri A. gözaltına alındı.

İzmir'de bir ambulans tıra çarptı: 1 ölü

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