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Ambulans uçak 15 yaşındaki Elife için havalandı

Bitlis'te pankreas iltihabı teşhisi konulan 15 yaşındaki Elife Ertuş ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.

14.05.2017 - 00:35
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Bitlis Devlet Hastanesine 3 gün önce karın ağrısı şikayetiyle başvuran ve pankreas iltihabı tanısı konulan Ertuş, ambulans uçakla Ankara Üniversitesi Çocuk Yoğun Bakım Ünitesine sevk edildi.

Ambulans uçak 15 yaşındaki Elife için havalandı

Hastanın amcası Sani Ertuş, "Doktorumuz Bünyamin Teymuroğlu bizimle çok ilgilendi. Allah razı olsun. Tedavi için Ankara'ya gönderdiler. Bize böyle bir imkanı sunan başta Cumhurbaşkanı ve Sağlık Bakanına çok teşekkür ediyorum. Allah devletimizden razı olsun." dedi.

Ambulans uçak 15 yaşındaki Elife için havalandı

Bitlis Devlet Hastanesinde görev yapan Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Bünyamin Teymuroğlu ise hastanın 3 gün önce karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurduğunu belirterek "Burada hastaya yapılan tetkiklerde pankreas iltihabına rastladık. Çocuk servisine yatırdık. 3 gün tedavi ettik. Hastayı tedavi için Ankara Üniversitesi Çocuk Yoğun Bakım Ünitesine sevk ettik. Uçak ambulans ile hastamızı sevk etmeyi daha uygun gördük." diye konuştu.

Ambulans uçak 15 yaşındaki Elife için havalandı

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