Ambulansın da karıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Akşam saatlerinde Adıyaman Siteler Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda kavşaktan dönmeye çalışan Fatih Kaplan yönetimindeki 27 D 5057 plakalı otomobil, iddiaya göre kent merkezi yönüne ilerleyen Cihan Turan yönetimindeki 02 LA 235 plakalı ambulans ve Mehmet Başar idaresindeki 02 KB 283 otomobil ile çarpıştı.

3 SAĞLIK GÖREVLİSİ YARALANDI

Kazada otomobil sürücüleri Fatih Kaplan ve Mehmet Başar, ambulans sürücüsü Cihan Turan ile ambulansta bulunan sağlık görevlileri Erkan Doğan ve Seyhan Kılıç yaralandı. Yaralılar ihbarla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumu iyi olduğu belirtildi.