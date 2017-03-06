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Ambulansla hafif ticari araç çarpıştı: 4 ölü 1 yaralı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde ambulans ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpışması sonucu 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

06.03.2017 - 22:29
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Tatvan ilçesindeki özel bir hastaneden Van’a hasta taşıyan Üstün Ölekli yönetimindeki 13 AV 943 plakalı ambulans ile karşı yönden gelen ve sürücüsü öğrenilemeyen 13 AZ 779 plakalı otomobil, Tatvan-Van karayolunun 30. kilometresinde kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada ambulansta bulunan kalp hastası Bayram Güler (58) ve Hemşire Belgin Atış (23) ile 13 AZ 779 plakalı araçta bulunan 2 kişi hayatını kaybederken, ambulans şoförü Üstün Ölek ağır yaralandı.

Ambulansla hafif ticari araç çarpıştı: 4 ölü 1 yaralı

Ambulansla hafif ticari araç çarpıştı: 4 ölü 1 yaralı VİDEO

Yaralı ambulans şoförü Tatvan’da hastanede tedavi altına alınırken, kazada ölenlerin cenazeleri morga kaldırıldı. Kazada ölenlerin ve yaralının yakınları hastaneye akın etti. Bazı vatandaşlar sinir krizi geçirdi.

Kazayı haber alan Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy, Tatvan Cumhuriyet Başsavcısı Abdusselam Esen, Tatvan İlçe Emniyet Müdürü Cengiz Kavaklı ve Tatvan ilçe Jandarma Komutanı Sinan Tercan da hastaneye gelerek olayla ilgili bilgi aldılar.

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