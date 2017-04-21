Ambulanstan indi, yola saçılan peynirlerini topladı

Olay, Adana merkez Seyhan İlçesi'nin Aydınlar Mahallesi Kıyıboyu Caddesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi.

ARKADAN OTOMOBİL ÇARPTI

Peynir satmak için evden çıkan Salih Çiftçi'nin elektrikli bisikletine otomobil arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen elektrikli bisikletin altında kalan Çiftçi, yoldan geçen vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.

PEYNİRLERİNİ TOPLAMAK İSTEDİ

Kaza yerine gelen ambulansa götürülen Çiftçi, tedaviyi kabul etmeyip ambulanstan inerek, yola savrulan peynirlerinin toplamaya çalıştı. Dizindeki yaralara aldırmadan peynir toplamaya çalışan Salih Çiftçi'ye çevredekiler zararını karşılamayı teklif etti.

3 BİN LİRA ZARARI VAR

Kazanın şokunu uzun süre üzerinden atamayan peynir satıcısının, mallarını yine vatandaşlar topladı. Yaklaşık 3 bin lira zararı olduğunu söyleyen Çiftçi, olay yerine gelen polislerden, kendisine çarpan aracı bulmalarını istedi.

Cadde üzerindeki mobese kameralarını incelemeye alan, polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.