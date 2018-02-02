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1 Sakarya'da 39 parça tarihi eser ele geçirildi Sakarya'da polis bir araçta yaptığı aramada 39 parça tarihi eser ele geçirdi, olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişi serbest kaldı.

2 Amca yeğen tartışması kanlı bitti Antalya'nın Alanya ilçesinde alacak yüzünden çıkan silahlı kavgada amca, yeğeni tarafından silahla vurularak yaralandı.

3 Çİn'de dünyanın en büyük içi göçü hareketi Çin'de yüz milyonlarca insanın Bahar Bayramı'nı kutlamak üzere, memleketlerine dönüşüyle birlikte, dünyanın en büyük iç göç hareketi "Çunyün" başladı.

4 Kars'ta 980 paket kaçak sigara ele geçirildi Polis Kars'ta bir iş yerinde yaptığı aramada 2 bin paket kaçak sigara buldu.

5 Cumhurbaşkanı, Roma'da İtalyan yatırımcılarla buluşacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, 05 Şubat'ta Roma'da, Türkiye Yatırım Ajansı koordinasyonuyla, ISPI ve Pirelli ev sahipliğinde gerçekleşecek toplantıda İtalyan yatırımcılarla bir araya gelecek.

6 Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti kongrelerini örnek aldı Yarın 36. Olağan Kurultay'ını düzenleyecek olan CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti kongrelerinde olduğu gibi salonun ortasına kurulan platformda eşiyle birlikte partilileri selamlayacak.