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Amca yeğen tartışması kanlı bitti

Antalya'nın Alanya ilçesinde alacak yüzünden çıkan silahlı kavgada amca, yeğeni tarafından silahla vurularak yaralandı.

İHA | 02.02.2018 - 21:36..
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Plakası öğrenilemeyen seyir halindeki minibüste bulunan Yunus Ö. amcası Mehmet Ö. (61) ile tartıştı.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi sonucu taraflar aracı durdurarak aşağı indi. O sırada yeğen Yunus Ö. elindeki tabancayı amcası Mehmet Ö.’ye doğrultarak ateş etmeye başladı.

SİLAHLA SALDIRAN YEĞEN KAÇTI

Silahtan çıkan kurşun Mehmet Ö.’nün sağ diz altına isabet etti. Mehmet Ö. acı içinde yere yığılırken, saldırgan yeğen ise olay yerinden hızla uzaklaştı.

Amca yeğen tartışması kanlı bitti

POLİS SALDIRGANI ARIYOR

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Mehmet Ö.’yü ambulansla Başkent Üniversitesi Alanya Hastanesine sevk etti.

Burada tedavi alınan Mehmet Ö.’nün hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Polis, olay yerinden kaçan Yunus Ö.’nün yakalanması için çalışma başlattı.

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