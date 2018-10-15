Kandil'deki teröristlerden cesaret alarak siyaset yapanların şu sıralar gündemi futbol.
"ÖLÜRÜM TÜRKİYEM..."
Sakaryaspor ile Amedspor arasında oynanan karşılaşma öncesi stadda Ölürüm Türkiyem türküsü yankılandı.
Amedspor maçı öncesi Ölürüm Türkiyem çaldı ViDEO
HDP KALDIRAMADI
Ölürüm Türkiyem türküsünün dinletilmesine karşı çıkan HDP'liler çılgına döndü.
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, yaşananları skandal olarak nitelendirdi.
HDP'li milletvekilleri de art arda tweet'ler atarak konuya tepki gösterdi.