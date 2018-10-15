taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8731
Euro
6.7904
Altın
1223.055
Borsa
96657.42
Gram Altın
231.1

Amedspor maçı öncesi Ölürüm Türkiyem çaldı

Sakaryaspor ile Amedspor arasında oynanan karşılaşma öncesi çalan müzik, terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'de rahatsızlığa neden oldu.

Haber Merkezi | 15.10.2018 - 08:25..
  1. Haberler
  2. Gündem
Amedspor maçı öncesi Ölürüm Türkiyem çaldı

Kandil'deki teröristlerden cesaret alarak siyaset yapanların şu sıralar gündemi futbol.

"ÖLÜRÜM TÜRKİYEM..."

Sakaryaspor ile Amedspor arasında oynanan karşılaşma öncesi stadda Ölürüm Türkiyem türküsü yankılandı.

Amedspor maçı öncesi Ölürüm Türkiyem çaldı ViDEO

HDP KALDIRAMADI

Ölürüm Türkiyem türküsünün dinletilmesine karşı çıkan HDP'liler çılgına döndü.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, yaşananları skandal olarak nitelendirdi.

HDP'li milletvekilleri de art arda tweet'ler atarak konuya tepki gösterdi.

Amedspor maçı öncesi Ölürüm Türkiyem çaldı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Küçük çocukları istismara zorlayan fenomen yakalandı

Küçük çocukları istismara zorlayan fenomen yakalandı

74
İstanbul'daki konsolosluğa gelen ekip çantalarla çıktı

İstanbul'daki konsolosluğa gelen ekip çantalarla çıktı

54
Amedspor maçı öncesi Ölürüm Türkiyem çaldı

Amedspor maçı öncesi Ölürüm Türkiyem çaldı

58
Merkel'in partisinde hüzün hakim

Merkel'in partisinde hüzün hakim

20
Arda-Berkay kavgasında Burak Yılmaz'ın ifadesi

Arda-Berkay kavgasında Burak Yılmaz'ın ifadesi

42
Ruslar, Türkiye-Amerika yakınlaşmasından endişeli

Ruslar, Türkiye-Amerika yakınlaşmasından endişeli

72
PKK'lı teröristler kamplarda intihar ediyor

PKK'lı teröristler kamplarda intihar ediyor

19
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM