Amedspor taraftar grubu Kılıçdaroğlu'na forma hediye etti

Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Direniş Taraftarlar Derneği Başkanı Ramazan Tugay ve bazı taraftarlar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile HDP Meclis Grubu'nu ziyaret ederek forma hediye etti.

KILIÇDAROĞLU'DAN DEPLASMAN YASAĞI İÇİN YARDIM İSTEDİ

Türkiye Futbol Federasyonu 2'inci Futbol Ligi Kırmızı Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren ve grupta 4'üncü sırada bulunan Amedspor Direniş Taraftarlar Derneği Başkanı Ramazan Tugay ve bazı taraftarlar, deplasman maçlarına alınmamaları ve taraftar grubu üzerindeki baskılara çözüm bulmak için CHP ile HDP'yi ziyaret ettiklerini söyledi.

KILIÇDAROĞLU SÖZ VERDİ

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve HDP'li milletvekillerine takım forması ve kaşkol hediye ettiklerini de belirten Ramazan Tugay, liderlerin sorunun çözümü için yardımcı olacakları sözünü aldıklarını söyledi.