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Amedspor'a CHP'li vekilden destek

CHP'li Sezgin Tanrıkulu, Amedspor'un pankart taşımamak için sahadan çekilmesine sosyal medya hesabından destek verdi.

Haber Merkezi | 29.01.2018 - 17:02..
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Amedspor'a CHP'li vekilden destek

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'e düzenlediği operasyondan rahatsız olan Amedspor, 'Kalbimizle duamızla Mehmetçiğin yanındayız' pankartıyla sahaya girmemek için maça çıkmadı.

Amedspor'a CHP'li vekilden destek

Büyük tepki toplayan Amedspor'a ilk destek ise CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ndan geldi.

SUÇLU AK PARTİ HÜKÜMETİYMİŞ

Bu olayı da AK Parti'ye bağlayan Tanrıkulu, "Hangi futbol takımının taraftarları 2.5 sezonda 41 deplasman müsabakasında Spor Güvenlik Kurulların kararları ile seyircisiz oynama cezası ile karşılaşabilir? Nefret söylemine zemin hazırlayan bu ayrımcı ve bölücü uygulama AK Parti Hükümetinin eseri." paylaşımında bulundu.

Amedspor'a CHP'li vekilden destek

"PİŞMAN DEĞİLİZ"

Sivas Belediyespor maçına çıkmayan Amedspor'un Başkanı Nurullah Edemen de, "Pişman değiliz" dedi.

Amedspor'a CHP'li vekilden destek

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