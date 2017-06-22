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Ameliyat sonrası 6 ayda 33 kilo zayıfladı

126 kilodan 93 kiloya inen 40 yaşındaki Banu Dönmez "O kiloları üzerinizde taşımak kendinize yaptığınız en büyük işkence" dedi.

22.06.2017 - 10:05
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İzmir Karşıyaka'da yaşayan 126 kilo ağırlığındaki morbid obezite hastası Banu Dönmez, fazla kiloları hayatını olumsuz etkileyince, tüp mide ameliyatı olmaya karar verdi.

TÜP MİDE AMELİYATI OLDU, 33 KİLO VERDİ

Dönmez, Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi'nde 6 ay önce tüp mide ameliyatı oldu. Ameliyat sonrasında 9 gün hastanede kalan Dönmez, 6 ayda yaklaşık 33 kilo vererek 126 kilodan 93 kiloya düştü. Ameliyatın ardından doktorunun yönlendirmesine göre beslenen ve spor yapan Dönmez, kendisi gibi morbit obezite hastalarının ameliyattan korkmaması gerektiğini söyledi.

Ameliyat sonrası 6 ayda 33 kilo zayıfladı

"İNSANLARIN BAKIŞI BİLE DEĞİŞTİ"

Karar verme sürecinin zor olduğunu, ancak hayatı olumsuz etkilendiği için artık bir şeyler yapması gerektiği için ameliyat olmak istediğini anlatan Banu Dönmez, "Artık renkli giyinebiliyorum. Siyahlardan kurtuldum. 52 bedenden 46 bedene düştüm. İstediğim kıyafeti alabiliyorum. Eskiden sadece büyük beden kıyafet satan yerlere gidip beğenmesem de almak zorundaydım. Nefes almam, yürüyüşüm, uykum her şeyim değişti. Eskiden çok zor yürüyordum. İki adıp atıp nefes nefese kalırdım. Şimdi daha uzun mesafeleri tıkanmadan yürüyorum. Şimdi daha aktifim, mutlu uyanıyorum. Karamsarlığım gitti, hayattan zevk alıyorum. İnsanların bakışı bile değişti." diye konuştu.

Ameliyat sonrası 6 ayda 33 kilo zayıfladı

"O KİLOYU ÜZERİNİZDE TAŞIMAK EN BÜYÜK İŞKENCE"

Kendisi gibi morbit obezite hastası olanlara çağrıda bulunan Dönmez, "O kiloyu üzerinizde taşımak kendinize yaptığınız en büyük işkence. Kesinlikle ameliyat olmalarını tavsiye ederim. Bütün hayatınızı, her saniyesini etkiliyor. Her şeyden mahrum kalıyor, hayattan hiçbir zevk alamıyorsunuz. İş yaşamım çok zorluydu. Özellikle ameliyat olabilmek için sigortam olması gerekiyordu, mecburen çalışıyordum. Ayakta durmak, yürümek çok zorluyordu. Ameliyat olurken işten ayrıldım. Şimdi iş de arıyorum." dedi.

Ameliyat sonrası 6 ayda 33 kilo zayıfladı

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