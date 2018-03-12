Amerika en çok silahı Orta Doğu'ya satıyor

Suriye'de yıllardır devam eden iç savaş, milyonlarca insanın ölümüne ve yaralanmasına neden oldu.

İnsanlar evlerini terk edip mülteci durumuna düştü.

KAZANAN KİM

Yaşanan çatışmaların kazananı ise Amerikalı silah tüccarları oldu.

AMERİKA'NIN SATIŞLARI FIRLADI

2013-2017 yılları arasını kapsayan araştırmaya göre; Amerika'nın Orta Doğu'ya yaptığı silah satışı yüzde 25 oranında arttı.

SİLAH TÜCCARI 5 ÜLKE

Dünyanın en büyük silah satıcısı olan 5 ülke; ABD, Rusya, Fransa, Almanya ve Çin, 2013-2017 döneminde dünya genelindeki toplam silah satışının yüzde 74'ünü gerçekleştirdi.

Bu alandaki liderliğini sürdüren ABD'nin toplam satışlar içindeki payı yüzde 34.

198 ÜLKEYE SATIŞ

2008-2017 arasındaki ihracatını yüzde 25 artıran ülke, en yakın rakibi Rusya'dan yüzde 58 daha fazla satış yaptı.

Bu dönemde 198 ülkeye silah satan ABD'nin Orta Doğu ülkelerine yaptığı satışlar toplam satışlarının yüzde 49'unu oluşturdu.