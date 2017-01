Amerika sanat camiası çareyi Ivanka Trump'ta arıyor

ABD Başkanı Donald Trump’ın başkanlığa geldiği açılış gününde aralarında Meryl Streep’in de yer aldığı yüzlerce aktör, sanatçı, küratör ve eleştirmen grev yaptı. J-20 Art Strike (J-20 Sanat Grevi) adı altındaki protesto gösterisi Anti-Trump sloganları eşliğinde yapıldı.

IVANKA'YA ŞİKAYETLERİNİ DİLE GETİRMİŞLERDİ

Trump’ın açıklamasına, aralarında New York’un Whitney Müzesi’nin de olduğu pek çok sanat kurumu da tepki gösterdi. Greve katılanların birçoğu geçtiğimiz ay da Ivanka Trump’ın Manhattan’daki evinin önünde toplanmıştı. Sanatçı, küratör ve galericilerden oluşan yaklaşık 500 kişi ‘Dear İvanka’ (Sevgili İvanka) adlı kampanya altında yönetimi protesto etmiş, Ivanka’ya babasına iletmesi üzerine şikayetlerini dile getirmişlerdi.

TRUMP'IN KIZI IVANKA

Habertürk'ten Deniz Çağlar'ın haberine göre, eyleme destek veren sanatçılar arasında Cindy Sherman, Richard Serra ve Coco Fusco yanı sıra Hilton Als, Molly Nesbit ve Hal Foster gibi önemli isimler yer alıyor.

SANAT DÜNYASI ÇAREYİ IVANKA'DA ARIYOR

Hal böyle olunca sanatçılar, Trump’ın sanat koleksiyonerliğiyle bilinen kızı Ivanka Trump’ı yönetimde sanat dünyasının sesi olmaya çağırıyor. Beyaz Saray yeniden dekore edilirken sarayın duvarlarını süsleyecek eserlerde Ivanka Trump’ın parmağının olacağı kesin, muhtemelen babasının resmi portrelerde çalışacağı sanatçıların seçiminde de... Ancak sanatçılar, Ivanka’nın Ulusal Sanat Teşviki konusunda da babasını ikna etmesini bekliyor.

VANKA: ESERLERLE AŞK YAŞIYORUZ

2 milyondan fazla Instagram takipçisiyle Ivanka Trump’ın sosyal medyadaki paylaşımları her fırsatta çağdaş sanata olan ilgisini gözler önüne seriyor. Bir paylaşımda Ivanka Trump, Dan Colen’in ‘sakızlı’ tablosunun önünde poz veriyor. Başka bir paylaşımında Trump’ın oğlu, Nate Lowman’ın 2013’te New York Sotheby’s’den 665 bin dolara alınan mermi deliği serigrafisinin önünde piyano çalıyor. Harper’s Bazaar’da yayımlanan bir başka çekimde de Trump, Los Angeles’lı Alex Israel’in yaptığı bir eserin önünde yemek masasında oturuyor. Israel’in benzer bir tablosu Phillips New York’ta 2014’te 581 bin dolara satıldı.

Vogue’a göre, Trump’ın dairesinin koridorları, sokak fotoğrafçılığıyla tanınan Garry Winogrand’ın kadın fotoğrafları ile kaplı... En sevdiği sanatçılar arasında Cy Twombly, Wade Guyton ve Joe Bradley’i sayıyor ve Artsy’ye verdiği bir söyleşide “Biz eser satın almıyoruz” diyor, “Evimizde gördüğünüz eserlerle bilin ki yaşamak, yaşlanmak istiyoruz; onlarla aşk yaşıyoruz”.

TRUMP'IN SANATA BAKIŞI RAHATSIZ EDİCİ BULUNUYOR

Donald Trump’ın sanata bakışı birçok kişi tarafından rahatsız edici bulunuyor. 1999’da inek gübresi içeren bir çalışma olan Meryem Ana tablosunu “Dejenere” olarak nitelendirmişti. Tarihi hatırlayanlar, bu kelimenin Adolf Hitler’in ideolojisine uymayan sanat eserleri için kullandığı terim olduğuna dikkat çekiyor.

TRUMP'IN SANAT KURUMLARINA YAPTIĞI KATKI HAYAL KIRIKLIĞI BULUNUYOR

The Art Newspaper’a göre 1994 ve 2010 yılları arasında Donald Trump, New York’taki sanat kurumlarına yaklaşık 500 bin dolar katkıda bulundu. Tahmini 10 milyar dolarlık net gayrimenkulü bulunan biri için gülünç bir rakam...