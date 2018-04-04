Amerika, Suriye petrolünü İran'a bırakmak istemiyor

Suriye'de yıllardır devam eden iç savaşta çeşitli terör örgütleriyle işbirliği yapan Amerika, bölgedeki politikasını gözden geçirme kararı aldı.

Bu karardan sonra; ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'den çekilmek istediğini açık açık ifade etti.

"PETROL NE OLACAK"

Trump'ın bu açıklaması, terör örgütlerinde büyük bir üzüntüye neden olurken Amerika'da da yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

The Washington Post'ta çıkan yazıda, Amerika'nın petrol bölgelerindeki hakimiyeti bırakmasıyla bölgede İran'ın etkisinin artıracağı belirtildi.

SURİYE'Yİ IRAK GİBİ YAPMAK İSTİYORLAR

Trump'ın bu karardan bir an önce vazgeçemesini isteyen Amerikan medyası, Irak'ta olduğu gibi Suriye'de de bütün petrol bölgelerinde net bir şekilde hakimiyet kurulabileceğini yazmaya başladı.

The Washington Post'ta çıkan yazının devamında, Amerika'nın geri adım atmasıyla sadece İran'ın değil, Rusya'nın da bölgedeki etkinliğinin üst düzeye çıkacağı savunuldu.