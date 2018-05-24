Amerika Suriye'nin petrol yataklarını vurdu

Suriye'de yıllardır devam eden iç savaşın en büyük nedeni petrol olarak gösteriliyor.

Ülkenin zengin petrol yataklarının bulunduğu bölgeler, terör örgütleri tarafından işgal altına alındı. Bu örgütlerle yakın ilişkileri bulunan Amerika, teröristlere silah ve mühimmat desteğini de yıllarca sürdürdü.

PETROL YATAKLARINA BOMBARDIMAN

Rejimin elinde kalan petrol yatakları ise Amerika'nın hedefi oldu.

Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Faysal Miktad, Amerika'nın öncülüğünü yaptığı koalisyonun petrol yataklarını vurduğunu açıkladı.

Miktad, "Şam hükümeti kullanmasın ve petrol havzalarının yeniden yapılanması için milyonlarca dolar ödemek zorunda kalsın diye Suriye’deki petrol kuyularını bombaladı." diye konuştu.