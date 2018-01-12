Amerika terör örgütü PKK'yı müttefik olarak görüyor

Suriye'ye demokrasi ve barış götüreceğini iddia ederek giren Amerika, bölgede milyonlarca insanın ölümüne sebep oldu.

TERÖR DESTEKÇİSİ AMERİKA

Bölgede terör örgütleriyle kol kola girerek sivillerin ölmesine neden olan Amerikan yönetimi, Türkiye'nin uyarılarına rağmen PKK'nın Suriye'deki uzantısı YPG'ye silah vermekten de geri kalmadı.

MİLYON DOLARLAR AKITTILAR

Örgüte milyonlarca dolarlık silah ve mühimmat yardımı yapan Amerika'dan skandal bir açıklama daha geldi.

ABD Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Korgeneral Kenneth F. McKenzie, YPG'li teröristlere eğitim verilmesine ilişkin açıklama yaptı.

"BİZ BÖLGEDEKİ MÜTTEFİKLERİMİZE..."

F.McKenzie, "Bu şu anda hakkında bilgi veremeyeceğim bir detay. Biz bölgedeki müttefiklerimize çok çeşitli eğitim fırsatı sunuyoruz. Ancak bu konulara giremeyeceğim, şu an çok erken." ifadelerini kullandı.