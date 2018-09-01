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Amerika vatandaşlarını uyardı: Kuzey Kore'ye gitmeyin

ABD Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İşleri Bürosu'ndan yapılan açıklamada, Kuzey Kore’deki ABD vatandaşlarına yönelik uzun süreli gözaltılar gerekçe gösterilerek, seyahat uyarısı yapıldı.

AA | 01.09.2018 - 20:53..
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Amerika vatandaşlarını uyardı: Kuzey Kore'ye gitmeyin

Açıklamada, "ABD vatandaşlarının tutuklanması ve uzun süre gözaltı riski nedeniyle Kuzey Kore'ye seyahat etmeyin." ifadesi kullanıldı.

ACİL DURUMLARDA HİZMET SAĞLANAMIYOR

Bireylerin, bakanlıktan alınan "özel bir onay" olmadan, Kuzey Kore ya da Kuzey Kore üzerinden seyahat etmek için ABD pasaportu kullanamayacağının vurgulandığı açıklamada, özel onayın çok sınırlı durumlarda verildiğine işaret edildi.

Paylaşılan mesajda, ABD hükümetinin, diplomatik veya konsolosluk ilişkileri olmadığı için Kuzey Kore'deki ABD vatandaşlarına acil durumlarda hizmet sağlayamadığı vurgulandı.

"PLANLAMA YAPIN"

Kuzey Kore'ye gitmeden önce vasiyet hazırlanması konusunda tavsiye veren bakanlık, "Bakmakla yükümlü olduğunuz çocuklarınız, mal varlığınız ve cenaze istekleriniz konusunda planlama yapın" ifadelerini kullandı.

İsveç'in, acil durumlarda sınırlı hizmet sunduğu Kuzey Kore'de ABD adına bazı hizmetleri verdiği ancak Kuzey Kore hükümetinin, İsveçli yetkililerin tutuklu ABD vatandaşlarına erişimini geciktirdiği veya reddettiği hatırlatıldı.

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