Amerika Venezuela'yı darbeyle tehdit etti

Oluşturduğu kripto yapılarla ülkelere yön vermeyi temel politika haline getiren Amerika, 15 Temmuz'daki kanlı darbe girişimi nedeniyle üzerinde oluşan şüpheleri yok edemedi.

Darbe girişiminin 1 numarası olan teröristbaşı Fethullah Gülen'i Türkiye'ye iade etmeyen Amerikalılar, Türkiye'den kaçan diğer darbecilere de kucak açtı.

AÇIK AÇIK TEHDİT

Birçok darbe girişiminin arkasındaki ülke olarak bilinen Amerika, şimdi de Venezuela için tehditler savurmaya başladı.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Latin Amerika gezisi öncesinde Venezuela'da yaşananlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

DARBE OLURSA MADURO KÜBA'YA KAÇABİLİR

Tillerson, Venezuela'da darbe olabileceğini, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun da Küba'ya iltica edebileceğini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı, "Mutfak çok ısınırsa eminim Küba'da ona sahilde güzel bir hacienda (villa) verebilecek bazı dostları vardır." ifadelerini kullandı.