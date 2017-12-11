Amerika YPG'li teröristlere yardımı kesmeyecek

Suriye'ye huzur ve güvenliği getirme vaadiyle giren Amerika, bölgedeki teröristlerle kol kola girdi.

Kendi çıkarları doğrultusunda hareket ederek yüzbinlerce sivilin ölümüne neden olan Amerikalılar, bölgedeki teröristlerle yaptığı iş birliğini artık gizlemiyor.

Örgüte binlerce silah ve mühimmat yardımı yapan Amerika, bu yardımlara son verileceğini açıklasa da sözünde durmadı.

500 MİLYON DOLARLIK YARDIM

ABD Savunma Bakanlığı, 2018 yılında terör örgütü YPG'ye 500 milyon dolarlık silah, araç, mühimmat ve teçhizat verecek.

PKK'NIN ELİNDE YAKALANAN FÜZELER

DEAŞ ile savaşması bahanesiyle verilecek silahların arasında Türkiye'de PKK'lı teröristlerin elinde yakalanan AT-4 anti tank füzelerinin de olacağı ifade edildi.

TRUMP SÖZÜNÜ YUTTU

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmede YPG'ye silah vermeyi saçmalık olarak tanımlamış, artık silah verilmeyeceğinin sözünü vermişti.

Bir YPG'li teröristin ABD'ye bedeli haberi