Amerika YPG'li teröristleri eğitime aldı

Suriye'nin kuzeyinde DEAŞ ile mücadele bahanesiyle silahlandırılan YPG'li teröristler, askeri eğitim de almaya başladı.

Menbiç'e giden Amerikalı komutanlar tarafından bizzat eğitilen teröristler için zaman zaman mezuniyet törenleri de düzenleniyor.

OKULU TERÖR YUVASI YAPTILAR

Bölgeye inşa edilen okulu askeri üsse çeviren Amerikalılar, eğitimleri burada vermeye başladı.

MEHMETÇİK'İ GÖRÜP KAÇANLAR...

Türk Silahlı Kuvvetlerinin başlattığı Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Mehmetçik'in sınırı geçmesi terör örgütü YPG'nin bölgeden kaçmasına yetmişti.

Amerika'nın gönderdiği binlerce silahı bırakıp Menbiç'e kaçan teröristler, sahiplerini derin bir üzüntüye sokmuştu.

Suriye'deki DEAŞ varlığının yüzde 99'unun bitirilmesine rağmen YPG'li teröristlerin askeri eğitime alınması, Türkiye'nin Menbiç operasyonuna karşı bir hazırlık olarak yorumlandı.