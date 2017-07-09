Amerika'da 15 yılda 200 bin 'çocuk' evlendirildi

Belli koşullar altında evlenen bu çocuklar arasında 10 yaşında üç kız çocuğu ve 11 yaşında bir erkek çocuğuda var.

Amerika'nın çoğu yerinde yasal evlenme yaşı 18 ancak her eyaletin hamilelik veya ebeveyn rızası gibi çeşitli durumlarda muafiyetleri var.

"GELENEKLERLE ÇATIŞMA OLUR"

Mayıs ayında New Jersey Valisi Chris Christie çocuk evliliklerini yasaklayan yasayı "Geleneklerle çatışma olur" gerekçesiyle imzalamayı reddetti.

Sadece New Jersey eyaletinde 1995 ve 2012 yılları arasında 3500 çocuk evlendirildi.

2000-2015 yılları arasında 207,468 çocuk evliliği yapılmış görünüyor ama gerçekte bundan çok daha fazla çünkü 10 eyaletin bu konuda daha doğru düzgün kayıt altına alınmış istatistiği bulunmuyor.

FOTOĞRAF: Amerika'da çocuk evliliklerine dikkat çekmek için yapılan sosyal deneyin videosundan alınmıştır.

27 YAŞINDAKİ KADIN 11 YAŞINDAKİ ÇOCUKLA...

Alaska Eyaletinde ise 12 yaşındaki çocuklara bile evlilik izni veriliyor.

Evlendirilen çocukların en küçükleri 2001 yılında Tenessee'de evlenen 10 yaşındaki kız çocukları kendilerinden yaşça büyük 24, 25 ve 31 yaşındaki adamlarla evlendirilmişler. Aynı eyalette 27 yaşındaki bir kadın ise 11 yaşında bir erkek çocuğuyla evlenmiş.

Son 15 yılda resmi olarak 14 yaşın altında 1000’den fazla çocuğa evlilik izni verilmiş.

Evlenen çocukların sadece %14 kendileri gibi küçük yaştaki diğer çocuklarla evlendirilmiş.

Amerika’nın Alabama Eyaletinde 14 yaşında bir kız 74 yaşında bir adamla, Idaho'da ise 17 yaşında bir kız 65 yaşında bir adamla evli.

Çocuk gelinlerin çoğunlukla fakir ailelerin çocuklarından oluşuyor.