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Amerika'da 70 milyon insan kardan etkilendi

3 haftadır kar fırtınalarının yaşandığı Amerika'da 70 milyon kişi etkilendi.

AA | 21.03.2018 - 22:40..
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Amerika'nın özellikle kuzeydoğudaki eyaletlerini kar vurdu. 3 haftadır devam eden kar fırtınalarınınn yarattığı olumsuz yaşam şartlarından dolayı 70 milyon insan olumsuz etkilendi.

Amerika'da 70 milyon insan kardan etkilendi

OKULLAR TATİL EDİLDİ

Dün gece Philadelphia ve Washington D.C'de başlayan yoğun kar yağışı ve fırtına sabah saatlerinde New York'a ulaştı. Başkent Washington D.C'de bugün federal hükümet ve devlet kurumlarının kapalı olduğu duyurulurken, her üç şehirde okullar tatil edildi.

Kar fırtınası, New York'ta metro seferlerinde aksamalara neden olurken, New Jersey eyaletinde de ulaşımı olumsuz etkiledi.

Uzmanlar, fırtınanın bugün kuzeye ilerleyerek Connecticut, Massachusetts ve Maine eyaletlerini etkisi altına almasının beklendiğini kaydederek, Atlantik Okyanusuna kıyısı olan bölgelerde sel felaketi uyarısında bulundu.

Amerika'da 70 milyon insan kardan etkilendi

25 BİN UÇUŞTA GECİKME

Uçuş hizmetleri veren ABD'li FlightAware'in verilerine göre, dün akşamdan itibaren ABD'de yaklaşık 25 bin uçuşta gecikmeler yaşandı.

Veriler dün ülkede 15 bin uçuşta gecikme yaşandığını ve bin 100 uçuşun da iptal edildiğini gösterdi.

Bugün yerel saatle 14.30 itibarıyla ise 9 bin 800 uçuşta gecikme yaşanırken, 4 bin 800 sefer iptal edildi.

ABD'nin kuzeydoğusunda 3 Mart, 8 Mart ve 13 Mart'taki fırtınalarda 9 binden fazla uçuş iptal edilmiş, 2 milyon kişi elektriksiz kalmıştı.

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