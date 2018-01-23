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Amerika'da federal hükümet hizmete girdi

Son 3 gündür kısmen “kapalı” olan federal hükümet, bütçe krizinin çözülmesiyle yeniden açıldı.

AA | 23.01.2018 - 08:17..
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AND

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, Başkan Donald Trump’ın federal hükümete 8 Şubat'a kadar harcama yetkisi sağlayacak dördüncü geçici bütçe tasarısını imzaladığı bildirildi.

Tasarı, Cumhuriyetçilerle Demokratların gün içinde uzlaşmaya varması sayesinde önce Senatodan sonra ABD Temsilciler Meclisinden geçmişti.

3 GÜN KAPALI KALDI

Ülke tarihinde, hem Senatoyu hem Temsilciler Meclisini hem de Beyaz Saray'ı Cumhuriyetçi Parti kontrol ederken ilk kez kısmen kapanan federal hükümet, Kongre’den geçen geçici bütçe teklifinin Trump’ın imzasıyla yasalaşması sonucu 3 günlük aradan sonra yeniden tamamen hizmete girdi.

Cumhuriyetçiler ile Demokratların bütçe tasarısı üzerinde anlaşmaya varmasında, Senato Çoğunluk Lideri Mitch McConnell'ın ülkeye çocuk yaşta kaçak getirilen 800 bin civarında genç göçmeni koruyan DACA isimli program için Demokratlara güvence vermesi belirleyici oldu.

McConnell, hükümetin yeniden açılmasını sağlayacak yeni bütçenin süresi 8 Şubat'ta dolana kadar DACA göçmenleri için çözüm bulunamazsa, bu konuda yeni bir yasal düzenleme için harekete geçeceğini taahhüt etmişti.

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