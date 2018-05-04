taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
102.909
USD
4,2242
EURO
5,0662
ALTIN
178,37
PETR
73,5900

Amerika'da polis vahşeti bitmiyor

Miami'de bir polis memuru, elleri kelepçeli şüpheliyi yerdeyken tekmeledi. Görüntüler büyük yankı uyandırırken, olayın gerçekleştiği bölgede polislerin yıllardır zorbalık yaptığı ortaya çıktı.

RUPTLY | 04.05.2018 - 08:18..
  1. Haberler
  2. Dünya
Amerika'da polis vahşeti bitmiyor

Miami Polis Departmanı memurunun gözaltına alınan bir şüpheliye yerdeyken tekme atması Amerika'da gündeme oturdu. Kelepçelenen şüphelinin kafasına tekme atan polisin Mario Figueroa olduğu ortaya çıktı.

"BÖLGEDEKİ SİYAHİLERE VAHŞİCE DAVRANILIYOR"

Miami'deki çoğunlukla siyahilerin yaşadığı Overtown mahallesinde meydana gelen olay sonrası bölgede hakkındaki gerçekler de ortaya çıkmaya başladı.

Irkçılığın giderek arttığı Amerika'da, yıllardır polisler tarafından Overtown'da siyahilere kötü davranıldığı belirtildi.

Videoyu sızdıran Lisa Harrell adındaki kadın, "Yıllardır siyahilere aşırı derecede sert hatta vahşice davranıyorlar" şeklinde konuştu.

Amerikan polisi yerde yatan şüphelinin kafasına tekme attı VİDEO


MİAMİ POLİS DEPARTMANI OLAYI DOĞRULADI

Polis memurunun şüpheliyi tekmelediği görüntülerin basına çıkmasının ardından Miami Polis Departmanı Şerif Jorge R. Colina, olayı doğruladı.

Polis Mario Figueroa ve geçmişi hakkında basın mensuplarına bilgi verilmezken, hakkında soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Trump Clifford'a para verildiğini kabul etti
ABD Başkanı Trump, seçimlerden önce ilişki yaşadığı Stephanie Clifford'a susması karşılığında para verildiğini itiraf etti.
Çipras: Türkiye'nin anlaşması daha zor şartları önledi
Türkiye - Avrupa Birliği arasındaki göçmen mutabakatı öncesinde Yunanistan'a günde 5 bin sığınmacının geçtiğini belirten Çipras, anlaşma sayesinde daha kötü durumların önüne geçildiğini söyledi.
ABD, Irak ve Suriye'deki asker sayısını açıklamadı
Suriye'den çekileceğini belirten Trump'ın yönetimi, Irak ve Suriye'deki asker sayılarını açıklamaktan kaçınmaya devam ediyor. Pentagon sözcüsü 'yaklaşık 5 bin' derken, Albay 7 bini geçti.
Mahmud Abbas Filistin Devlet başkanı oldu
Filistin Ulusal Konseyi, Filistin Ulusal Yönetimi Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı "Filistin Devlet" Başkanı olarak seçti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Gizemli kız olayı farklı boyuta çıktı

Gizemli kız olayı farklı boyuta çıktı

127
Atletico Madrid Arsenal'i eleyerek finale yükseldi

Atletico Madrid Arsenal'i eleyerek finale yükseldi

12
Çipras: Türkiye'nin anlaşması daha zor şartları önledi

Çipras: Türkiye'nin anlaşması daha zor şartları önledi

30
Mardin'de 5 ayda uyuşturucuya büyük darbe

Mardin'de 5 ayda uyuşturucuya büyük darbe

20
Trump Clifford'a para verildiğini kabul etti

Trump Clifford'a para verildiğini kabul etti

11
17 yaşındaki gelinini döverek hastanelik etti

17 yaşındaki gelinini döverek hastanelik etti

42
Cumhur İttifakı resmileşti

Cumhur İttifakı resmileşti

26
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM