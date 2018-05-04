Amerika'da polis vahşeti bitmiyor

Miami Polis Departmanı memurunun gözaltına alınan bir şüpheliye yerdeyken tekme atması Amerika'da gündeme oturdu. Kelepçelenen şüphelinin kafasına tekme atan polisin Mario Figueroa olduğu ortaya çıktı.
"BÖLGEDEKİ SİYAHİLERE VAHŞİCE DAVRANILIYOR"
Miami'deki çoğunlukla siyahilerin yaşadığı Overtown mahallesinde meydana gelen olay sonrası bölgede hakkındaki gerçekler de ortaya çıkmaya başladı.
Irkçılığın giderek arttığı Amerika'da, yıllardır polisler tarafından Overtown'da siyahilere kötü davranıldığı belirtildi.
Videoyu sızdıran Lisa Harrell adındaki kadın, "Yıllardır siyahilere aşırı derecede sert hatta vahşice davranıyorlar" şeklinde konuştu.
Amerikan polisi yerde yatan şüphelinin kafasına tekme attı VİDEO
MİAMİ POLİS DEPARTMANI OLAYI DOĞRULADI
Polis memurunun şüpheliyi tekmelediği görüntülerin basına çıkmasının ardından Miami Polis Departmanı Şerif Jorge R. Colina, olayı doğruladı.
Polis Mario Figueroa ve geçmişi hakkında basın mensuplarına bilgi verilmezken, hakkında soruşturma başlatıldığı ifade edildi.