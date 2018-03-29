taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
114.129
USD
4,0103
EURO
4,9429
ALTIN
171,16
PETR
68,9500

Amerika'da Prens Selman'ın kahve keyfi

Veliaht Prens, Amerika'daki temasları kapsamında Mike Bloomberg ile kahve içmeye gitti. İkilinin tercihi Starbucks oldu.

Haber Merkezi | 29.03.2018 - 08:49..
  1. Haberler
  2. Dünya
Amerika'da Prens Selman'ın kahve keyfi

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın Amerika'daki temasları sürüyor.

Orta Doğu'daki sorunları çözerek bölgeyi yeni bir Avrupa yapacağını savunan Selman, imaj değişikliğine de başladı.

ENTARİSİZ PRENS

New York'taki temaslarında takım elbise giymeye başlayan Prens, dünyanın en zengin 8. kişisi olarak bilinen Mike Bloomberg ile bir araya geldi.

Amerika'da Prens Selman'ın kahve keyfi

KORUMALAR KAPIDA KALDI

Birlikte Starbucks'a giden ikili için caddede güvenlik önlemleri alındı.

Kahvelerin ücretini ödeyen taraf ise Mike Bloomberg oldu.

Selman ile Bloomberg, kahvelerini yudumlayarak bir süre sohbet etti.

O anlarda çekilen fotoğraflar Twitter hesaplarından paylaşıldı.

Amerika'da Prens Selman'ın kahve keyfi

Amerika'da Prens Selman'ın kahve keyfi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Rusya'dan 2 şirkete daha domates ithalatı izni
Rusya, domates ithalatı için Türkiye'den 2 şirkete daha izin verdi.
Dünyadan Rusya'ya casus tepkisi
İngiltere'de eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızı Yulia'nın zehirlenmesinin arkasında Rusya olduğuna kesin gözüyle bakan ülkeler, tepkilerini Rus diplomatları sınır dışı ederek gösterdi.
Güney Afrika'da aslan avcıyı yedi
Yasak yollarla iki aslanı avlamak isteyen bir kaçak avcı, avlamaya çalıştığı aslanlar tarafından yendi.
İsrail askeri 3 yaşındaki çocuğu alıkoydu
israil askerleri Filistin'in El Halil kentinde 3 yaşındaki bir çocuğu bıçak taşıyor gerekçesiyle alıkoydu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Rusya'nın denizaltısavar uçakları Amerika'ya uçtu

Rusya'nın denizaltısavar uçakları Amerika'ya uçtu

13
Meteoroloji: Hava sıcaklığı 12 derece düşecek

Meteoroloji: Hava sıcaklığı 12 derece düşecek

14
Suriye'de rejim gözünü Rakka'ya dikti

Suriye'de rejim gözünü Rakka'ya dikti

10
Yunanistan askerleri için takas teklif etti

Yunanistan askerleri için takas teklif etti

31
Afrin sınırına Türk bayrağı dikildi

Afrin sınırına Türk bayrağı dikildi

36
Amerika'da Prens Selman'ın kahve keyfi

Amerika'da Prens Selman'ın kahve keyfi

40
Beyaz Saray: Kim'e maksimum baskı işe yaradı

Beyaz Saray: Kim'e maksimum baskı işe yaradı

16
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM