Amerika'da soğuk hava 17 can aldı

"Soğuk hava bombası" olarak bilinen "Bombogenesis", ABD'nin özellikle kuzeydoğusu karla kaplandı. ABD’nin New York kenti, Pensilvanya ve New Jersey eyaletlerinde fırtınanın merkezi basıncı 24 saat içerisinde 53 milibar düştü. 25 santimetreye varan kar kalınlığına, aşırı buzlanma da eklendi. Fırtınanın hızının ise 130 saatte kilometreyi bulduğu belirtildi. Alınan bilgilere göre fırtınada hayatını kaybedenlerin sayısı 17 kişiye ulaştı.





EYALETLERE DIŞARI ÇIKMAYIN UYARISI

Kuzey Carolina’dan Maine eyaletine kadar, bin 500 kilometreden geniş bir alanda yaşayan ABD’liler zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyarılıyor. Kar yağışı nedeniyle iptal edilen 4 bin uçuş iptal edilirken 77 bin yolcunun havaalanlarında beklediği ifade edildi.

40 BİN KİŞİ ELEKTRİKSİZ

Minneapolis’de de hava sıcaklığı -25 dereceye ulaşırken tüm eyaletler soğuklarla başa çıkmaya çalışıyor. Beklenmedik şekilde Teksas’ta kar yağışına neden olan fırtına, etkili olduğu bölgelerde elektrik kesintileri ve kazalara da yol açtı. Virginia ve Kuzey Carolina eyaletlerinde 40 bin kişiye elektrik verilemediği belirtildi.

Connecticut Eyaleti Valisi Dannel Malloy, 34 ayrı bölgenin fırtınadan etkilendiğini, sokakta yaşayan evsizler ve ısınma problemi yaşayanlar için yüzden fazla ısınma merkezi açıldığını söyledi.