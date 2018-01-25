ABD'de bireysel silahlanmanın önüne bir türlü geçilemiyor. Bunun bir diğer örneği de geçtiğimiz günlerde Florida'da yaşandı.

Amerika'da sokak ortasında silahlı çete savaşı ViDEO

KIRMIZI IŞIKTA BİRBİRLERİNE ATEŞ AÇTILAR

Kırmızı ışıkta duran üç araçtan ikisinde silah bulunuyordu. Yanyana duran araçtaki silahlı kişiler birbirine ateş açtı.

ÖLEN YA DA YARALANAN YOK

10- 12 el ateş eden kişiler, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

1 KİŞİ GÖZALTINDA

Polis, altın renkli araçtan silahıyla çıkan 30 yaşındaki Jeremy Olds isimli zanlıyı gözaltına aldı. Gümüş araçtaki silahlı kişi ise aranıyor.