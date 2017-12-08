Amerika'da Trump'a Kudüs tepkisi

Amerikalı bir gazeteci, ABD Dışişleri Bakanı Tillerson ile görüşen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'a, ABD'nin Kudüs kararını sordu. Gazeteci aldığı cevap karşısında odayı terk etti.

Emekli Büyükelçi Uluç Özülker, Habertürk'te katıldığı Ece Üner ile Enine Boyuna programında ABD'nin güneyimizde üç kuşak oluşturduğunu belirtti.

6

Reza Zarrab davasında FETÖ rezilliği

Reza Zarrab'ın ABD'de devam eden mahkemesinde avukat Cathy Ann Fleming, FETÖ'yü bombalı saldırı yapmayan ve terör örgütü olmayan bir grup olarak niteledi.