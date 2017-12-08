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Amerika'da Trump'a Kudüs tepkisi
ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması kararı Chicago’da protesto edildi.
AA | 08.12.2017 - 07:11..
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