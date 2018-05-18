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Amerika'da ülkenin yarısı yaşam mücadelesi veriyor

United Way'in hazırladığı rapora göre, ABD'de toplam hane halkının yaklaşık yüzde 43'ü yiyecek ve konut gibi temel gereksinimleri karşılayamıyor.

AA | 18.05.2018 - 05:33..
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Amerika'da ülkenin yarısı yaşam mücadelesi veriyor

119 milyon hane halkının bulunduğu Amerika'da 50.8 milyon temel yaşam gereksinimlerini karşılamıyor. 16.1 milyon hane halkı ise federal yoksulluk sınırın altında hayatta kalmaya çalışıyor.

Amerika'da ülkenin yarısı yaşam mücadelesi veriyor

67 MİLYON HANE HALKI YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR

ABD'nin en büyük kar amacı gütmeyen kuruluşlarından olan United Way'in raporunda, ülkede bulunan 119 milyon hane halkının 50,8 milyonunun (yüzde 42,6'sının) yiyecek, konut, sağlık, çocuk bakımı, ulaşım ve cep telefonu gibi temel yaşam gereksinimlerini aylık bütçeleriyle karşılayamadığı belirtildi.

ABD'de 16,1 milyon hane halkının (yüzde 13,5'inin) federal yoksulluk sınırının altında yaşadığına yer verilen raporda, 34,7 milyon hane halkının (yüzde 29,1'inin) ise federal yoksulluk sınırın üzerine olduğu ancak modern ekonomik koşullarda hayatta kalmak için gerekli aylık bütçeye sahip olmadığı ifade edildi.

Ülkenin 18 eyaletinde yapılan araştırmaya göre, bu eyaletlerin her birinde hane halkının yüzde 30'undan fazlasının temel ihtiyaçlarını gidermek için yeterli bütçeye sahip olmadıkları bildirildi.

Amerika'da ülkenin yarısı yaşam mücadelesi veriyor

EN ZENGİN EYALETLERDE FİYASKO

Raporda, ABD'nin en zengin eyaletlerinden olan Kaliforniya'da ve turizm cenneti olarak kabul edilen Hawaii'de hane halkının yüzde 49'unun yoksullukla mücadele ettiğine dikkat çekildi.

Ayrıca, raporda, ABD'deki tam zamanlı işlerin üçte ikisinin saat başına 20 dolar (89 Türk lirası) veya yılda 40 bin dolardan (178 bin Türk lirasından) daha az gelir sağladığı bilgisine yer verildi.

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