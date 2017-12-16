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Amerika'dan bir savaş çağrısı daha

Cumhuriyetçi Güney Karolina senatörü Lindsey Graham, Kuzey Kore ile anlaşmaya varılamazsa Donald Trump'ın savaş yolunu seçeceğini belirtti.

Haber Merkezi | 16.12.2017 - 03:14..
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Amerika'dan bir savaş çağrısı daha

Kuzey Kore ile gelinen son nokta hakkında The Atlantic dergisine konuşan Cumhuriyetçi Güney Karolina senatörü Lindsey Graham, "Hiçbir şey değişmezse, Trump Kuzey Kore’ye karşı askeri çeneceği kullanacaktır." ifadelerini kullandı.

Amerika'dan bir savaş çağrısı daha

Kuzey Kore'nin nükleer silah programının gereksiz olduğunu vurgulayan Graham, "Zaman azalıyor. Ortam çok sertleşti ve en iyisini değil, en kötüyü varsaymalısınız. Sadece nükleer tesislerini etkisiz hale getirmek değil, rejimi tamamen boşaltmaya hazır olmanız gerekir." şeklinde konuştu.

Amerika'dan bir savaş çağrısı daha

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